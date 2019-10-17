Ryanair устроил распродажу к Хэллоуину с билетами за 10 евро

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Ирландский лоукостер Ryanair начал распродажу к Хэллоуину. Билеты можно приобрести по 10 евро в одну сторону по более чем на 30 направлений.
Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
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Распродажа охватывает вылеты из четырех городов Украины: Киева, Львова, Одессы и Харькова. В случае, если цена билета на маршрут превышает 10 евро, авиакомпания применяет скидку до 20%.
Период акции:
Список направлений с билетами за 10 евро:
Рейсы из Харькова:
Рейсы из Львова:
Рейсы из Одессы:
Рейсы из Киева:
Багаж. Самые дешевые билеты продаются по тарифу Standard, который включает перевозку только одного предмета ручной клади с габаритами до 40х25х20см без ограничения по весу.
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