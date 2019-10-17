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Ryanair устроил распродажу к Хэллоуину с билетами за 10 евро

Ryanair устроил распродажу к Хэллоуину с билетами за 10 евро

Ирландский лоукостер Ryanair начал распродажу к Хэллоуину. Билеты можно приобрести по 10 евро в одну сторону по более чем на 30 направлений.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

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Распродажа охватывает вылеты из четырех городов Украины: Киева, Львова, Одессы и Харькова. В случае, если цена билета на маршрут превышает 10 евро, авиакомпания применяет скидку до 20%.

Период акции:

  • Акция продлится до конца понедельника, 28 октября.
  • Распространяется на рейсы, которые будут выполняться в период с декабря 2019 года по март 2020 года.

Список направлений с билетами за 10 евро:

Рейсы из Харькова:

  • Краков
  • Познань
  • Вильнюс

Рейсы из Львова:

  • Дюссельдорф Веце
  • Мемминген
  • Краков
  • Варшава Модлин

Рейсы из Одессы:

  • Будапешт
  • Гданьск
  • Катовице
  • Краков
  • Познань
  • Вроцлав

Рейсы из Киева:

  • Вена (рейс Laudamotion)
  • София
  • Берлин
  • Дюссельдорф Веце
  • Франкфурт-Хан
  • Карлсруе/Баден-Баден
  • Нюрнберг
  • Штутгарт (рейс Laudamotion)
  • Вильнюс
  • Быдгощ
  • Гданьск
  • Катовице
  • Краков
  • Познань
  • Варшава Модлин
  • Вроцлав
  • Братислава
  • Стокгольм Скавста

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Багаж. Самые дешевые билеты продаются по тарифу Standard, который включает перевозку только одного предмета ручной клади с габаритами до 40х25х20см без ограничения по весу.

По материалам Finance.UA
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