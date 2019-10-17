Ryanair устроил распродажу к Хэллоуину с билетами за 10 евро

Ирландский лоукостер Ryanair начал распродажу к Хэллоуину. Билеты можно приобрести по 10 евро в одну сторону по более чем на 30 направлений.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

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Распродажа охватывает вылеты из четырех городов Украины: Киева, Львова, Одессы и Харькова. В случае, если цена билета на маршрут превышает 10 евро, авиакомпания применяет скидку до 20%.

Период акции:

Акция продлится до конца понедельника, 28 октября.

Распространяется на рейсы, которые будут выполняться в период с декабря 2019 года по март 2020 года.

Список направлений с билетами за 10 евро:

Рейсы из Харькова:

Краков

Познань

Вильнюс

Рейсы из Львова:

Дюссельдорф Веце

Мемминген

Краков

Варшава Модлин

Рейсы из Одессы:

Будапешт

Гданьск

Катовице

Краков

Познань

Вроцлав

Рейсы из Киева:

Вена (рейс Laudamotion)

София

Берлин

Дюссельдорф Веце

Франкфурт-Хан

Карлсруе/Баден-Баден

Нюрнберг

Штутгарт (рейс Laudamotion)

Вильнюс

Быдгощ

Гданьск

Катовице

Краков

Познань

Варшава Модлин

Вроцлав

Братислава

Стокгольм Скавста

Багаж. Самые дешевые билеты продаются по тарифу Standard, который включает перевозку только одного предмета ручной клади с габаритами до 40х25х20см без ограничения по весу.