Ryanair начал продажу билетов на рейс Львов – Будапешт

Ирландский лоукостер Ryanair начал продажу билетов на рейсы из Львова в венгерскую столицу Будапешт.

Информация появилась на сайте авиаперевозчика.

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Подробности и рейсы:

Стоимость билетов от 24 евро в одну сторону.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: в среду и воскресенье.

Из Будапешта до Львова самолет отправляется в 20:35 и прибывает в 22:40 по местному времени. В обратном направлении – в 23:45.

Время в пути составляет 1 час и 5 минут.

Кроме Будапешта, из Львова Ryanair летает в Краков, Лондон, Варшаву, Мемминген и Дюссельдорф.

Справка Finance.ua:

Правила перевозки ручной клади в авиакомпании:*