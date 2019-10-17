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Ryanair начал продажу билетов на рейс Львов – Будапешт

Ryanair начал продажу билетов на рейс Львов – Будапешт

Ирландский лоукостер Ryanair начал продажу билетов на рейсы из Львова в венгерскую столицу Будапешт.

Информация появилась на сайте авиаперевозчика.

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Подробности и рейсы:

  • Стоимость билетов от 24 евро в одну сторону.
  • Рейсы будут выполняться дважды в неделю: в среду и воскресенье.
  • Из Будапешта до Львова самолет отправляется в 20:35 и прибывает в 22:40 по местному времени. В обратном направлении – в 23:45.
  • Время в пути составляет 1 час и 5 минут.

Кроме Будапешта, из Львова Ryanair летает в Краков, Лондон, Варшаву, Мемминген и Дюссельдорф.

Справка Finance.ua:

  • Правила перевозки ручной клади в авиакомпании:*
  • пассажиры, которые приобрели услугу приоритетной посадки (цена от 6 евро), могут брать с собой в салон 2 предмета ручной клади,
  • размеры малой ручной клади 40 х 20 х 25 см,
  • пассажиры, которые не приобрели услугу приоритетной посадки, бесплатно могут взять только один предмет ручной клади размерами до 40 х 20 х 25 см,
  • пассажиры, которые не приобрели услугу приоритетной посадки и хотят перевезти второй предмет ручной клади, могут докупить новый тип регистрируемого багажа по цене от 10 евро и сдать его на стойке регистрации.

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По материалам Finance.UA
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