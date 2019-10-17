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Нацбанк возобновил выкуп валюты с рынка: резервы пополнили на $90 млн

Нацбанк возобновил выкуп валюты с рынка: резервы пополнили на $90 млн

В течение 21-25 октября 2019 года Национальный банк Украины выкупил с межбанковского валютного рынка 90 миллионов долларов. Таким образом, НБУ возобновил выкуп валюты, так как на предыдущей неделе объемы покупки и продажи валюты были одинаковыми.

Об этом говорится в данных на сайте НБУ.

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Объемы покупки валюты с межбанковского рынка выросли в 3 раза. В то же время, объемы чистой покупки (покупка минус продажа) на 90 миллионов долларов. Продажа валюты из международных резервов для сглаживания колебаний курса не происходило.

В целом с начала 2019 года Нацбанк выкупил с рынка 4,45 миллиарда долларов, а продал из резервов 479,23 миллиона долларов. С помощью интервенций на валютном рынке международные золотовалютные резервы Украины пополнили на 3,97 миллиарда долларов.

На предыдущей неделе Нацбанк продал валюты на межбанковский рынок столько же, сколько и выкупил, из-за чего объем резервов не изменился.

По материалам hromadske.tv
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