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Зеленский поручил сократить расходы на содержание чиновников

Зеленский поручил сократить расходы на содержание чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству финансов и парламенту сократить объем расходов на содержание чиновников на 10% в бюджете на 2020 год.

Соответствующее поручение Президент дал во время совещания с членами правительства и представителями Верховной Рады по вопросам принятия бюджета на следующий год, говорится в сообщении пресс-службы.

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«Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета», — сообщил Зеленский.

По его словам, это сокращение коснется лишь работников бюрократических ведомств, в то же время оно не коснется врачей и учителей.

По материалам Finance.UA
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