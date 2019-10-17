В Офисе президента сделали заявление о судьбе ПриватБанка

Какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента по итогам встречи руководителя ОП Андрея Богдана и его заместителей Андрея Смирнова и Юлии Ковалив с послами стран “Большой семерки”.

“Особое внимание (на встрече) акцентировали на переговорном процессе с Международным валютным фондом, реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков. Приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что собеседники обсудили приоритеты проведения экономических реформ, сотрудничество с международными партнерами, международными финансовыми организациями и судебную реформу в Украине.

“Украинская сторона проинформировала о приоритетах и дальнейших шагах в отношении инициатив, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата, а также сообщила о том, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинге НАК “Нафтогаз Украины” (отделение деятельности по транспортировке топлива) будут рассмотрены на следующей неделе”, – говорится в сообщении.