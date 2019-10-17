В Офисе президента сделали заявление о судьбе ПриватБанка

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента по итогам встречи руководителя ОП Андрея Богдана и его заместителей Андрея Смирнова и Юлии Ковалив с послами стран “Большой семерки”.
“Особое внимание (на встрече) акцентировали на переговорном процессе с Международным валютным фондом, реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков. Приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам”, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что собеседники обсудили приоритеты проведения экономических реформ, сотрудничество с международными партнерами, международными финансовыми организациями и судебную реформу в Украине.
“Украинская сторона проинформировала о приоритетах и дальнейших шагах в отношении инициатив, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата, а также сообщила о том, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинге НАК “Нафтогаз Украины” (отделение деятельности по транспортировке топлива) будут рассмотрены на следующей неделе”, – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дубилет рассказал об отмене обязательной публикации законов в печатных изданияхВчера, 12:32 - 775 6
В Кабмине рассказали, каким будет курс гривны в следующие 3 годаВчера, 12:01 - 4438 5
Суд РФ обязал Украину выплатить 112 миллионов долларов за "Укртатнафту"Вчера, 13:01 - 1047 4
Национальный банк снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 2379 3
Глава "Нафтогаза" против запрета на приватизацию ГТС3 ч. назад - 144 2
Кому не будут доступны электронные водительские праваВчера, 17:02 - 5844 1
Курс наличного доллараВчера, 12:35 - 5023
В Кабмине рассказали, каким будет курс гривны в следующие 3 годаВчера, 12:01 - 4438 5
Национальный банк снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 2379 3
Куда ехать за самым дешевым бензином (инфографика)Вчера, 21:00 - 2358 1
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1738
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1094
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1888 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2190
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 3151