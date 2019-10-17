НБУ обнародовал прогноз по инфляции в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен в Украине в 2019 году составит 6,3%.

Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий.

Как отметил Смолий, прежнему ожидается, что инфляция снизится до 6,3% на конец этого года и в начале следующего войдет в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.

Напомним, потребительские цены в Украине в сентябре 2019 года по сравнению с августом выросли на 0,7%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 3,4%. При этом в годовом измерении (к сентябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 7,5%.

Отметим, 23 октября Кабинет Министров обновил макропрогноз и улучшил прогноз инфляции в Украине (декабрь к декабрю предыдущего года) – 5,5% в 2020 году, 5,3% в 2021 году, 5,1% в 2022 году. В Министерстве экономики ожидают, что инфляция снизится до цели Национального банка (5% +/-1%) в 2020 году.