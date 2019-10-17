Huawei сообщила о количестве реализованных смартфонов

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Компания Huawei, судя по последним данным, пока отлично справляется с санкциями США. За прошедший квартал производитель умудрился нарастить выручку почти на четверть.
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Теперь вот компания сообщила, что уже продала 200 млн смартфонов в течение 2019 года. Более того, компания достигла этой отметки быстрее, чем когда бы то ни было. Если точнее, на 64 дня раньше, чем в прошлом году.
Это значит, что по итогам года можно ожидать рекордных продаж Huawei, и прогноз относительно возвращения Apple на второе место среди крупнейших производителей под большим вопросом.
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