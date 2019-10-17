Huawei представила смартфон nova 5z (фото)

Huawei представила на родном рынке «новый» смартфон nova 5z – последнее дополнение к среднеуровневой линейке nova 5, представленное моделями nova 5, nova 5i, nova 5 Pro, nova 5i Pro и nova 5T.

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На деле nova 5z — вовсе не новая модель, а всего лишь версия уже хорошо знакомого нам nova 5i Pro с отверстием в экране и квадратной камерой, как у прошлогодних флагманов линейки Mate 20.

Как вы уже поняли, nova 5z копирует nova 5i Pro не только внешне. Единственное отличие от nova 5z — новая конфигурация с 64 ГБ встроенной памяти, тогда как nova 5i Pro в базовой версии оснащается накопителем на 128 ГБ. В остальном никаких отличий нет: все тот же дисплей диагональю 6,26 дюйма с врезанной в угол фронтальной камерой разрешением 32 Мп, SoC Kirin 810, 6 ГБ ОЗУ.

В конфигурацию четверной камеры Leica входят модули на 48 Мп (основной), 8 Мп (сверхширокоугольный), 2 Мп (для макросъемки) и 2 Мп (для определения глубины сцены). Аккумулятор Huawei nova 5z емкостью 4000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт (от 0 до 55% смартфон можно зарядить за полчаса). Емкость аккумуляторной батареи составляет 4000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка — мощностью 20 Вт.

Габариты Huawei Nova 5z — 156,1х73,9х8,3 мм, масса — 178 граммов.

Huawei Nova 5T из коробки работает под управлением прошивки EMUI 9.1 на базе Android Pie и предлагается в черном, синем и изумрудном корпусах. Цена составляет $225 за версию с 64 ГБ флэш-памяти и $255 — за вариант с накопителем вдвое большего объема.