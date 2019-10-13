Вопреки санкциям Huawei нарастила продажи на 24,4%

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За первые три квартала 2019 года был получен доход 610,8 млрд юаней, что не 24,4% превышает доход за такой же период прошлого года.
Об этом сообщила компания Huawei в отчете за минувший квартал.
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Производитель продолжает фокусироваться на продукции для информационно-коммуникационной инфраструктуры и смартфонах. Значительный вклад в доход компании обеспечен растущими продажами оборудования для сетей 5G. По данным из отчета, компания уже подписала более 60 коммерческих контрактов, связанных с 5G, и отгрузила более 400 000 активных антенных блоков (AAU) 5G Massive MIMO.
В корпоративном сегменте отмечен успех платформы Huawei Horizon Digital Platform. Эта открытая конвергентная платформа позволяет государственным структурам, общественным и коммерческим организациям и предприятиям «ускорять цифровую трансформацию». По состоянию на конец квартала более чем 700 городов, 228 предприятий из списка Fortune Global 500 и 58 из списка Fortune Global 100 выбрали Huawei своим партнером в этом процессе.
В потребительском сегменте основным для Huawei остается рынок смартфонов. За три квартала 2019 года компания отгрузила 185 млн аппаратов, что на 26% больше, чем за такой же период 2018 года.
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