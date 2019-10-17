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Маркарова назвала сроки подготовки бюджета ко второму чтению

Маркарова назвала сроки подготовки бюджета ко второму чтению

Кабинет министров подаст в Верховную Раду проект госбюджета-2020 на второе чтение в соответствии с Бюджетным кодексом – не позднее 3 ноября. Об этом министр финансов Оксана Маркарова сказала журналистам.

Как отметила министр, министерство активно работает над подготовкой проекта государственного бюджета.

В то же время она напомнила, что пока еще нет обновленного макропрогноза, который должно подготовить Минэкономики и утвердить Кабинет министров.

Кроме того, Минфин пока получил выводы и предложения Верховной рады к законопроекту о госбюджете на 2020 год только неофициально, заявила министр.

По материалам РБК-Украина
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