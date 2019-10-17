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Какая отрасль оказалась самой быстрорастущей в Украине

Какая отрасль оказалась самой быстрорастущей в Украине

Строительная отрасль признана самой быстрорастущей в Украине. В первом полугодии в сравнении с тем же периодом 2018-го объем прироста строительства составил 21,2%.

Об этом свидетельствуют данные Украинского центра стального строительства (УЦСС).

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При этом лидером роста стало нежилое строительство, продемонстрировав увеличение объемов выполненных работ на 35,2%. Прирост инженерных сооружений составил 27,7%.

При этом объемы произведенной строительной продукции составил $2,5 млрд, что на 31% выше результатов первого полугодия 2018 года. В том числе объем произведенной продукции в нежилом секторе увеличился на 45% – до $700 млн, а рост инженерного строительства составил 38% – до $1,2 млрд.

За первые шесть месяцев объем инвестиций в украинское строительство составил $25,3 млрд, увеличившись в сравнении с январем-июнем 2018-го на 12,8%. При этом основные инвестиции были направлены на строительство инженерных сооружений, продемонстрировав рост в сравнении с первым полугодием 2018-го на 31% – до $1,7 млрд.

По материалам УБР
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