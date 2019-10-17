В какой стране больше всего миллионеров - отчет Credit Suisse

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КНР обошел США по количеству людей, которые относятся к 10% самых богатых людей мира.
Об этом говорится в отчете Credit Suisse.
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По информации банка, в Китае насчитывается почти 99,9 млн человек, которые входят в 10% самых богатых мира, что более чем на миллион больше, чем в США – 98,8 млн человек.
Для сравнения: в противовес Китаю и США, в Германии – таких всего 25 миллионов.
Согласно классификации Credit Suisse, в список “самых богатых” зачисляются лица с доходом выше 109,5 тысячи долларов.
Однако по количеству миллионеров США все еще занимают первую позицию. Как отмечает Credit Suisse, с 2010 по 2019 годы число миллионеров в США выросло с 7,4 до 18,6 млн человек. В КНР – с 38 тысяч до 4,4 млн человек.
Как упоминалось ранее, в мире впервые за 10 лет стало меньше долларовых миллионеров.
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