Как подтвердить стаж без трудовой книжки

Если у вас отсутствует трудовая книжка или в ней нет соответствующих записей, трудовой стаж устанавливается на основании других документов.

Об этом сказано в статье 62 Закона Украины “О пенсионном обеспечении” .

Документы, подтверждающие трудовой стаж:

справки с предприятия;

выписки из приказов;

лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты;

удостоверения и характеристики с места работы;

трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении;

прочие документы, содержащие сведения о периодах работы.

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Если же таких документов нет, то в качестве подтверждения рабочего стажа могут приниматься членские билеты профсоюзов, но только те, где есть отметки об уплате членских взносов.

Если нет документов, подтвердить стаж можно на основании показаний двух и более свидетелей, которые с вами работали на одном предприятии.

Документом, подтверждающим ведение бизнеса, является справка из Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов.

Военная служба в составе действующей армии в период боевых действий, в том числе при выполнении интернационального долга, засчитывается в трудовой стаж на основании справок военных комиссариатов.

Справка Finance.ua

В Украине зарегистрировано более 11 млн пенсионеров. Средний размер выплаты после перерасчета составил более 3 тыс. гривен.