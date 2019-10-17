Как подтвердить стаж без трудовой книжки

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Если у вас отсутствует трудовая книжка или в ней нет соответствующих записей, трудовой стаж устанавливается на основании других документов.
Об этом сказано в статье 62 Закона Украины “О пенсионном обеспечении” .
Документы, подтверждающие трудовой стаж:
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Если же таких документов нет, то в качестве подтверждения рабочего стажа могут приниматься членские билеты профсоюзов, но только те, где есть отметки об уплате членских взносов.
Если нет документов, подтвердить стаж можно на основании показаний двух и более свидетелей, которые с вами работали на одном предприятии.
Документом, подтверждающим ведение бизнеса, является справка из Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов.
Военная служба в составе действующей армии в период боевых действий, в том числе при выполнении интернационального долга, засчитывается в трудовой стаж на основании справок военных комиссариатов.
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