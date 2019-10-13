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Украина за 9 месяцев набрала 351 млрд грн новых долгов

Украина за 9 месяцев набрала 351 млрд грн новых долгов

За первых три квартала 2019 года Министерство финансов Украины позаимствовало в государственный бюджет долгов на общую сумму 351 миллиард гривен — это на 53 миллиарда гривен больше, чем погасили долгов.

Об этом сообщается в отчете Минфина о выполнении бюджета за 9 месяцев.

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Большинство новых долгов правительства были номинированы в гривне. Так, новые гривневые долги в 2019 году составили 191 миллиард гривен. В валюте правительство привлекло новых долгов на сумму, эквивалентную 160 миллиардам гривен.

По состоянию на начало октября правительство выполнило годовой план по заимствованиям на 86,5%.

На погашение долгов Минфин потратил из бюджета 298 миллиардов гривен. Из этой суммы гривневых долгов погасили на общую сумму 91 миллиард гривен, остальные погашения в валюте.

По материалам hromadske.tv
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