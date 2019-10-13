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Как будут регулировать сферу азартных игр: законопроект

Как будут регулировать сферу азартных игр: законопроект

Верховная Рада зарегистрировала разработанный Кабмином законопроект №2285 о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

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Какая цель документа. Документ имеет целью упорядочить деятельность в сфере организации и проведения азартных игр. По мнению авторов, принятие законопроекта урегулирует проблему распространения нелегального игорного бизнеса, ограничит распространение игромании.

Как будут регулировать:
• количество лицензий, игорных заведений и игорного оборудования будет ограниченным;
• размещать игорные заведения предлагают исключительно на территории отелей (класса 3-5 звезды – для залов игровых автоматов и класса 5 звезд – для казино);
• игроков будут проверять при приеме ставок/выплате выигрышей и регистрации выигрышей в «Системе онлайн-мониторинга», которая администрируется налоговой службой;
• игорное оборудование будет проходить обязательную сертификацию для проведения азартных игр по международным стандартам;
• за деятельность в сфере азартных игр без лицензии будут нести финансовую и уголовную ответственность;
• платежи за лицензии в сфере азартных игр направят на развитие спорта, медицины и культуры в Украине.

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Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить и внести в парламент до 1 октября законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря и принять их до 1 декабря текущего года.
  • Кабинет Министров Украины рассчитывает, что легализация игорного бизнеса позволит бюджету получить дополнительные 2-2,5 миллиарда гривен.
По материалам Finance.UA
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