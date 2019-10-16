Toshiba разработала суперкомпьютер для валютных операций

Японская компания Toshiba разработала суперскоростной компьютер с потенциалом, который может вызвать революцию на финансовых рынках.

Об этом сообщает NHK.

“Представители компании считают, что их оборудование может использоваться для очень быстрого проведения валютных операций”, – говорится в сообщении.

По словам представителей, этот компьютер может быстро определять наиболее выгодные пары валют на большом пространстве с точностью на более чем 90%. Заказы на покупку и продажу могут размещаться со скоростью одна миллионная доля секунды.

Официальные представители компании Toshiba стремятся внедрить это оборудование для практического использования в предстоящие несколько лет.