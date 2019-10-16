Как получить долги по зарплате у обанкротившегося предприятия

Производство по делу о банкротстве включает три стадии: процедуру распоряжения имуществом, процедуру санации и ликвидационную процедуру.

ГУ Гоструда в Днепропетровской области объяснило работникам предприятия, находящегося в процедуре банкротства, что им делать, чтобы получить свою зарплату.

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Если должника признали банкротом, то проводят инвентаризацию и оценку его имущества, после чего ликвидатор начинает продажу его имущества.

Средства, полученные от продажи имущества банкрота, направляются на удовлетворение требований кредиторов, в очередности, установленной ст. 45 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» от 14.05.1992 г. № 2343-XII.

Что необходимо делать работнику после открытия производства по делу о банкротстве предприятия:

обратиться в хозяйственный суд с заявлением об имеющейся кредиторской задолженности по зарплате,

копию указанного заявления направят распорядителю имущества,

сведения о требованиях по выплате зарплаты следует внести отдельно в реестр кредиторов.

Также закон предусматривает, что план санации предприятия обязательно должен предусматривать погашение задолженности должника по выплате зарплаты.

Все требования по выплате задолженности по зарплате перед работающими и уволенными работниками банкрота удовлетворяют в первую очередь.

В таком случае принудительным исполнением судебных решений занимается государственная исполнительная служба.