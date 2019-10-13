Вкладчики банка Михайловский получили почти 2,5 миллиарда возмещения

Более 30 тыс. вкладчиков и клиентов ПАО «Банк Михайловский» по состоянию на начало октября 2019 года получили более 2,46 млрд грн гарантированного возмещения.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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«На начало октября 2019 года более чем 30 тысячам вкладчиков и физических лиц, которые приравнены к вкладчикам ПАО «Банк Михайловский», Фондом гарантирования вкладов физических лиц было выплачено более 2460 млн грн гарантированного возмещения (99,3% от начисленной суммы, подлежащей возмещению). Из них около 583 млн грн получены физическими лицами, приравненными к вкладчикам ПАО «Банк Михайловский» в соответствии с пунктом 15 раздела Х Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц вреда, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг», – говорится в сообщении.

Благодаря указанному закону, физические лица, заключившие трехсторонние договоры с финансовыми компаниями ООО «Инвестиционно-расчетный центр» (ИРЦ) и ООО «Кредитно-инвестиционный центр» (КИЦ), где ОАО «Банк Михайловский» выступал поверенным по этим договорам, и обратились с соответствующими заявлениями в Банк и Фонд гарантирования, получают возмещение по вкладам в пределах гарантированной суммы 200 тыс. грн.

В то же время по состоянию на начало октября текущего года право на возмещение по решению суда, вступившие в законную силу, получили 1161 физическое лицо на общую сумму 97,3 млн грн.

В Фонде гарантирования отмечают, что почти 34 тыс. вкладчиков и физических лиц, которые приравниваются к вкладчикам ПАО «Банк Михайловский”, не обращались в банки-агенты Фонда гарантирования за получением возмещения по вкладам в пределах гарантированной суммы. Для таких вкладчиков ПАО «Банк Михайловский» в Фонде гарантирования зарезервированы для выплат более 16 млн грн.