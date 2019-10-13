Кабмин вернул Калушскую ТЭЦ в собственность государства

Кабинет министров Украины отменил решение о передаче Калушской ТЭЦ из государственной собственности в собственность территориальной громады Калуша.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Алексей Гончаренко.

“Кабмин отменил свое решение о передаче Калушской ТЭЦ из государственной собственности в собственность территориальной громады Калуша”, — написал нардеп.

Напомним, летом 2016 года Минэнерго, возглавляемое Игорем Насаликом, который дважды был мэром города Калуша, вывело Калушскую ТЭЦ из состава ГП “Укринтерэнерго”, после чего создал новое госпредприятие “Калушская ТЭЦ — Нова”, сообщает “Интерфакс-Украина”.

Решение о выводе Калушской ТЭЦ из государственной собственности в собственность территориальной громады Калуша приняло 22 мая предыдущее правительство при премьере Владимире Гройсмане.

В конце сентября народный депутат Андрей Герус сообщил, что Комиссия в сфере рассмотрения жалоб по государственной регистрации при Министерстве юстиции Украины отменила решение о выводе Калушской теплоцентрали из государственной в коммунальную собственность.

Проектная установленная электрическая мощность Калушской ТЭЦ — 200 МВт, тепловая — 590 Гкал/ч. Станция входит в “Энергоостров Бурштынской ТЭС”, который работает в параллельном режиме с объединенной энергосистемой Европы.