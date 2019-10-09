За что могут лишить выплат при перерасчете субсидий

Кабинет Министров Украины в октябре проведет перерасчет субсидий и верификацию граждан, получающих субсидии.

Так, с 1 октября вступили в силу новые правила начисления субсидий. Функция выплаты жилищных субсидий переходит с центрального уровня на местный.

Законопроект № 1231 «О верификации и мониторинге государственных выплат» был принят в первом чтении и пока он находится на рассмотрении в Кабмине.

Что предусматривает законопроект:

Верификация будет иметь три уровня:

Превентивная: при первой подаче документов;

Текущая: когда выплата уже начисляется;

Ретроспективная: когда выплаты перестали начислять.

Запуск этих этапов проверки не будет реализован после принятия закона.

О чем нужно информировать Минсоцполитики при назначении субсидии в течение месяца:

об изменении состава семьи или изменении количества людей, зарегистрированных в жилом помещении;

об изменении набора жилищно-коммунальных услуг;

о покупке автомобиля возрастом до 5 лет;

о покупке товара или услуги стоимостью более 50 тысяч гривен.

Если выявят сокрытие – субсидию отменят или даже обяжут вернуть уже выплаченную сумму государству.

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