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Вступили в силу новые правила начисления субсидий

Вступили в силу новые правила начисления субсидий

С 1 октября вступили в силу новые правила начисления субсидий. Так, функция выплаты жилищных субсидий переходит с центрального уровня на местный.

Соответствующее постановление №807 принято на заседании правительства 14 августа.

Кабинет министров усовершенствовал механизм предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме.

Что изменилось – теперь получатели субсидии самостоятельно будут выбирать, куда им будут перечисляться средства государственной помощи.

Такой же принцип выплаты предполагается применить и к порядку предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме.

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  • Льготы в форме наличных средств могут быть начислены всем желающим на основании личных заявлений, которые необходимо подавать в органы социальной защиты населения.
  • Формировать реестры льготников будут ежемесячно до 25 числа.
  • Деньги будут поступать на личные счета льготников. Их можно будет снять со своего счета в любое время.

Безналичная форма начисления льгот сохранится – их будут оформлять в автоматическом режиме.

По материалам Finance.UA
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