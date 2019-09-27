С 1 октября вступили в силу новые правила начисления субсидий. Так, функция выплаты жилищных субсидий переходит с центрального уровня на местный.

Соответствующее постановление №807 принято на заседании правительства 14 августа.

Кабинет министров усовершенствовал механизм предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме.

Что изменилось – теперь получатели субсидии самостоятельно будут выбирать, куда им будут перечисляться средства государственной помощи.

Такой же принцип выплаты предполагается применить и к порядку предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме.

Льготы в форме наличных средств могут быть начислены всем желающим на основании личных заявлений, которые необходимо подавать в органы социальной защиты населения.

Формировать реестры льготников будут ежемесячно до 25 числа.

Деньги будут поступать на личные счета льготников. Их можно будет снять со своего счета в любое время.

Безналичная форма начисления льгот сохранится – их будут оформлять в автоматическом режиме.