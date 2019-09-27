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С 1 октября вступили в силу новые правила начисления субсидий. Так, функция выплаты жилищных субсидий переходит с центрального уровня на местный.
Соответствующее постановление №807 принято на заседании правительства 14 августа.
Кабинет министров усовершенствовал механизм предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме.
Что изменилось – теперь получатели субсидии самостоятельно будут выбирать, куда им будут перечисляться средства государственной помощи.
Такой же принцип выплаты предполагается применить и к порядку предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме.
Безналичная форма начисления льгот сохранится – их будут оформлять в автоматическом режиме.
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