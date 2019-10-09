Какие депозиты актуальны этой осенью в Укрэксимбанке

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Начальник Управления организации и сопровождения розничного бизнеса государственного Укрэксимбанка Виктория Грецкая:
С начала года ставки банков по депозитам физических лиц продолжают медленно снижаться. Так же, как и учетная ставка НБУ, которая устанавливает ориентиры по стоимости привлеченных и размещенных средств. Но при этом замедление инфляции и укрепление курса национальной валюты создают хорошую возможность получить реальный дополнительный доход от размещенных на депозитном банковском счете средств. Также хорошим сигналом является то, что недавно международное агентство Fitch повысило кредитные рейтинги Украины с позитивным прогнозом.
В этой ситуации удачным решением будет размещение средств в надежном государственном банке, который может предложить выгодные условия депозитов и при этом неизменно стабильно отвечает по всем обязательствам.
Сегодня в Укрэксимбанке наибольшей популярностью пользуются вклады сроком от 6 месяцев и более, поскольку они имеют более высокую доходность. Значительная часть вкладчиков обслуживается здесь уже в течение многих лет, доверяет банку и размещает средства на длительные сроки. В октябре Укрэксимбанком наивысшая для клиентов доходность установлена по вкладу «Классический срочный» – до 17% годовых в гривне, до 4,6% в долларах США и до 3% в евро.
В то же время для некоторых клиентов важно иметь возможность быстро получить средства в случае необходимости и желательно – без потери процентов. Для них Укрэксимбанком внедрен депозит «Оптимальный», который размещается на 7 дней с пролонгацией до 210 дней. Выплата процентов происходит еженедельно, а процентная ставка увеличивается в каждом периоде размещения средств и достигает 16,50% в гривне, 5% в долларах США и 4% годовых в евро.
Укрэксимбанк не ограничивает клиентов в сроках и других существенных условиях депозитов, предоставляя гибкие финансовые решения – вклады с правом досрочного возврата или без него, с возможностью пополнения, с периодической выплатой процентов или их капитализацией и т.д., а также широкий выбор валют, включая швейцарские франки.
Подробные условия обслуживания в Укрэксимбанке можно узнать на сайте www.eximb.com, а также в отделениях и филиалах банка во всех регионах Украины.
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