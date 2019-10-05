США планируют заключить валютный пакт с Китаем, - Bloomberg

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключить с Китаем ранее обговоренное валютное соглашение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Издание уточняет, что в феврале 2019 года стороны уже пришли к соглашению о стабилизации курса юаня, однако министр финансов США Стивен Мнучин тогда не раскрывал никаких подробностей, хотя и назвал договоренность “самой сильной” в истории. Впрочем, позднее торговые переговоры с КНР были сорваны, поясняет агентство.
Как сообщается, после заключения соглашения по валюте стороны смогут провести переговоры по другим ключевым вопросам, среди которых – права на интеллектуальную собственность и принудительная передача технологий.
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