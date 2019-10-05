0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

Mirror представила "умное" зеркало для персональных тренировок (фото)

Mirror представила "умное" зеркало для персональных тренировок (фото)

Интерактивная фитнес-компания Mirror объявила о запуске персональных тренировок один на один.

Читайте также: Умная одежда Apple будет следить за хозяином

Через двустороннее аудио и видео, тренеры смогут вести пользователей через сессии, давая обратную связь. Пользователи могут выбирать тренеров на основе предпочтений тренировочной деятельности (йога, силовые тренировки, штанга и т. д.), продолжительности сеанса, мотивационного стиля тренера и расписания.

40-дюймовый дисплей с разрешением 1080p по вертикали обойдется в 1 495 долларов США, а для участия в персональных учебных занятиях необходима подписка на ежемесячную контент-услугу, которая позволяет вам транслировать более 70 новых занятий в неделю. Это дополнительно 39 долларов в месяц, в дополнение к каждому сеансу личного тренера по 40 долларов. Экран зеркала не сенсорный – он управляется через приложение iOS, и устройство пока не совместимо с устройствами Android.

Зеркало имеет 5-мегапиксельную камеру с защитной крышкой и встроенный в устройство микрофон. Компания говорит, что оба активируются только во время личных тренировок один на один.

Mirror является одной из первых компаний, которые фактически используют предустановленные камеры этих устройств, которые до сих пор обычно использовались только для того, чтобы снимать и делиться селфи после тренировок.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.