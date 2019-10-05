Mirror представила "умное" зеркало для персональных тренировок (фото)

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Интерактивная фитнес-компания Mirror объявила о запуске персональных тренировок один на один.
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Через двустороннее аудио и видео, тренеры смогут вести пользователей через сессии, давая обратную связь. Пользователи могут выбирать тренеров на основе предпочтений тренировочной деятельности (йога, силовые тренировки, штанга и т. д.), продолжительности сеанса, мотивационного стиля тренера и расписания.
40-дюймовый дисплей с разрешением 1080p по вертикали обойдется в 1 495 долларов США, а для участия в персональных учебных занятиях необходима подписка на ежемесячную контент-услугу, которая позволяет вам транслировать более 70 новых занятий в неделю. Это дополнительно 39 долларов в месяц, в дополнение к каждому сеансу личного тренера по 40 долларов. Экран зеркала не сенсорный – он управляется через приложение iOS, и устройство пока не совместимо с устройствами Android.
Зеркало имеет 5-мегапиксельную камеру с защитной крышкой и встроенный в устройство микрофон. Компания говорит, что оба активируются только во время личных тренировок один на один.
Mirror является одной из первых компаний, которые фактически используют предустановленные камеры этих устройств, которые до сих пор обычно использовались только для того, чтобы снимать и делиться селфи после тренировок.
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