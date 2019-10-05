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Умная одежда Apple будет следить за хозяином

Умная одежда Apple будет следить за хозяином

У Apple новый патент — на этот раз на умную одежду с интегрированными датчиками, вплетенными в ткань. Это будет серьезный шаг вперед по сравнению с часами, которые уже превращаются в главный носимый гаджет для здоровья.

Apple подала заявку на патент, которая описывает мягкую растягивающуюся полосу, снабженную датчиками для мониторинга здоровья. Гаджет предназначен для вплетения в ткань.

Судя по всему, компания планирует интегрировать технологии отслеживания жизненно важных функций непосредственно в одежду. Как отмечает Digital Trends, уже сегодня умные часы Apple Watch могут измерять пульс и снимать кардиограмму.

Эти функции, вероятно, перекочуют и в умную одежду. Среди других возможных функций — измерение артериального давления, частоты дыхания, а также уровня сахара и кислорода в крови. Согласно заявке, умная одежда будет подключаться к другому устройству посредством беспроводной связи для контроля и синхронизации данных.

Скорее всего, речь о новых моделях iPhone и Apple Watch. Впрочем, есть некоторые намеки, что устройством можно будет управлять и напрямую — например, с помощью голосовых команд. Благодаря растяжимому материалу вплетенный в ткань трекер будет постоянно находиться в контакте с кожей, чтобы эффективно считывать данные. Пока неясно, будет ли умная одежда облегающей или свободной. Патент предполагает, что умная одежда будет достаточно прочной, чтобы стирать ее, не удаляя электронные компоненты.

По материалам bigmir.net
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