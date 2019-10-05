Умная одежда Apple будет следить за хозяином

У Apple новый патент — на этот раз на умную одежду с интегрированными датчиками, вплетенными в ткань. Это будет серьезный шаг вперед по сравнению с часами, которые уже превращаются в главный носимый гаджет для здоровья.

Apple подала заявку на патент, которая описывает мягкую растягивающуюся полосу, снабженную датчиками для мониторинга здоровья. Гаджет предназначен для вплетения в ткань.

Судя по всему, компания планирует интегрировать технологии отслеживания жизненно важных функций непосредственно в одежду. Как отмечает Digital Trends, уже сегодня умные часы Apple Watch могут измерять пульс и снимать кардиограмму.

Эти функции, вероятно, перекочуют и в умную одежду. Среди других возможных функций — измерение артериального давления, частоты дыхания, а также уровня сахара и кислорода в крови. Согласно заявке, умная одежда будет подключаться к другому устройству посредством беспроводной связи для контроля и синхронизации данных.

Скорее всего, речь о новых моделях iPhone и Apple Watch. Впрочем, есть некоторые намеки, что устройством можно будет управлять и напрямую — например, с помощью голосовых команд. Благодаря растяжимому материалу вплетенный в ткань трекер будет постоянно находиться в контакте с кожей, чтобы эффективно считывать данные. Пока неясно, будет ли умная одежда облегающей или свободной. Патент предполагает, что умная одежда будет достаточно прочной, чтобы стирать ее, не удаляя электронные компоненты.