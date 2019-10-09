Opel объявила о начале производства электромобиля Corsa (фото)

Компания Opel поставит на конвейер новый электромобиль Corsa-e уже в начале 2020 года.

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Внешне Corsa-e будет напоминать свои бензиновые аналоги, хотя и получит лучшую аэродинамику и некоторые незначительные изменения в дизайне. Литий-ионный аккумулятор будет состоять из 80 модулей, содержащих 216 элементов. Сейчас их уже производят на одном из заводов бренда в Испании.

Также в компании рассказали о незначительных изменениях в платформе, на которой построена новинка. Она должна сделать Corsa-e более управляемой и устойчивой при езде на больших скоростях. Разгоняться до 50 км/ч машина будет за 2,8 секунды, а до 100 км/ч – за 8,1 секунды.

Электрокар сможет похвастается тремя режимами работы – Normal, Eco и Sport. При выборе режима езды Eco новинка будет иметь запас хода на 329 км. При режиме Sport водитель сможет увеличить мощность мотора до 134 «лошадок», однако это значительно снизит пробег на одном заряде батареи. Такой режим приведет к обострению отклика руля, что позволит сделать авто более маневренным.

В Европе стоимость автомобиля будет в среднем $34 тыс.