Электрокар от Volvo начинают продавать в Европе

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Электромобиль Volvo Polestar 2 выходит на европейский рынок. Какие особенности “одного из основных конкурентов Tesla Model 3, рассказало Авто24.
В первую очередь всех интересуют, конечно, цены – в Германии базовая стоимость составляет 58 800 евро. Это приблизительно соответствует прогнозируемой американской цене на уровне 63 тыс. долл.
Но, учитывая, что первым будет поставляться более дорогая Polestar 2 Launch, стоит ожидать появление и базовой, более дешевой модели. Ее оценивают примерно в 45 тысяч долларов. Запас хода электрокара составляет 440 км, что весьма неплохо. Появятся первые машины в Европе уже в 2020 году.
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