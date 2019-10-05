Люксовый седан Toyota Crown получил спортивный стиль

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В прошлом году Toyota выпустила 15-е (!) поколение представительского седана Toyota Crown, а теперь сделала его специальную спортивную версию. Называется эта новинка Toyota Crown Sport Style.
Crown Sport Style получил черные фары и фонари, черные декоративные элементы, специальные 18-дюймовые алюминиевые колеса (они во время движения меньше шумят, чем стандартные колеса). Есть несколько вариантов цвета кузова.
Салон выполнен в черном цвете. На креслах мы заметили красную строчку. Вообще, в салоне есть много красных акцентов, которые элегантно сочетаются с черным основным цветом. В стандартной комплектации кресла обиты тканью и искусственной кожей. За дополнительную оплату можно выбрать версию с креслами из натуральной кожи.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрзализныця потеряла 39 тонн масла КосюкаВчера, 09:30 - 3032 15
80% ИТ-специалистов против создания пятой группы ФЛП - опрос (инфографика)Позавчера, 17:19 - 2644 12
Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-картуВчера, 16:05 - 7871 9
В Украине могут запретить продавать молочную продукцию, содержащую растительные ингредиентыПозавчера, 20:40 - 904 8
Ставки по гривневым кредитам за месяц выросли почти на 2,7%Позавчера, 10:14 - 1288 6
Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-картуВчера, 16:05 - 7871 9
Кому проиндексируют доходы в октябреВчера, 09:05 - 5106 1
Украинцам планируют изменить систему штрафов за превышение скоростиВчера, 15:51 - 3607 1
Укрзализныця потеряла 39 тонн масла КосюкаВчера, 09:30 - 3032 15
В Украине падает стоимость новых автомобилейВчера, 00:00 - 2500 3
Sony представила новый смартфон (фото)Вчера, 11:10 - 428
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1361
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1720
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1548
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 2915