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Люксовый седан Toyota Crown получил спортивный стиль

Люксовый седан Toyota Crown получил спортивный стиль

В прошлом году Toyota выпустила 15-е (!) поколение представительского седана Toyota Crown, а теперь сделала его специальную спортивную версию. Называется эта новинка Toyota Crown Sport Style.

Crown Sport Style получил черные фары и фонари, черные декоративные элементы, специальные 18-дюймовые алюминиевые колеса (они во время движения меньше шумят, чем стандартные колеса). Есть несколько вариантов цвета кузова.

Салон выполнен в черном цвете. На креслах мы заметили красную строчку. Вообще, в салоне есть много красных акцентов, которые элегантно сочетаются с черным основным цветом. В стандартной комплектации кресла обиты тканью и искусственной кожей. За дополнительную оплату можно выбрать версию с креслами из натуральной кожи.

По материалам autonews.ua
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