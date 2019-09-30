Инженеры создают поезд, разгоняющийся до 1000 км/ч

Инженеры China Railway Group собираются ускорить составы в три раза – с нынешних 350 км/ч до 600-1000 км/ч.

Об этом сообщает Changjiang Daily.

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Экспериментальный участок железной дороги внутри вакуумной трубы будет заложен в провинции Хубэй в начале следующего года и протянется на 200 км.

Испытания прототипа маглев-поезда, представленного весной этого года, должны начаться в 2020 году, на минимальной скорости 600 км/ч. Рельсовый путь проложат внутри вакуумной трубы, в которой электромагниты будут охлаждены до состояния сверхпроводимости. Если испытания пройдут успешно, маглев-трассу протянут от провинции Хубэй к Гуанчжоу.

В 2002 году немецкие инженеры построили в Китае первый испытательный участок маглев-дороги, позволявший развивать скорость до 430 км/ч. С тех пор в КНР открылось свыше 30 000 км сверхскоростных железных дорог, самая крупная сеть в мире.

Сейчас мировой рекорд по скорости маглев-поезда принадлежит Японии, где поезд разогнали до 603 км/ч на экспериментальном участке.