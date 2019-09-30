В Японии создали ультратонкую батарею

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Университет Ямадзава объявил о разработке ультратонкой, гибкой и изогнутой литий-ионной батареи толщиной менее 1 мм.
Об этом сообщает Japan Economic News.
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Разработанные Морихитой Масанори ультратонкие гибкие литий-ионные аккумуляторы используют отвержденные гелевые электролиты. Изделие очень тонкое, толщиной менее 1 мм, и гибкое.
Преимущество использования литий-ионных аккумуляторов с гелевым электролитом состоит в том, что нет опасности возгорания или протечки, и их также можно использовать после отключения. Морихита заявил, что разработка заняла четыре года и первоначально проводились два года совместных исследований с предприятиями. Гибкие литий-ионные аккумуляторы можно использовать для многих целей, например, для смарт-часов.
Сообщается, что в будущем Морихита проведет исследование по массовому производству и снижению затрат, чтобы увидеть свое изобретение в носимых электронных продуктах в течение двух лет.
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