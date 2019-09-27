Американцы создали летающие зарядки для дронов (видео)

В США разработали летающую зарядную станцию для дронов. Разработчики надеются, что теперь не нужно делать сложный выбор между весом батарей и временем, которое дрон может провести в воздухе.

Система-прототип состоит из большого дрона весом 820 граммов, у которого очень скромная батарея — 2,2 А*ч. Ее хватает лишь на 12 минут полета. Однако это не все: на дроне сверху укреплена “воронка” зарядной станции. И поддерживают его в воздухе небольшие дроны-заправщики. У них батарея всего на 0,8 А*ч, а также дополнительный груз — батарея для зарядки на 1,5 А*ч.

Скромного аккумулятора хватает только на то, чтобы подняться в воздух к большому дрону и сесть на него сверху, запитав его от зарядной батареи. Вот как это выглядит:

Каждая летающая батарея продлевает время нахождения большого дрона примерно на пять минут. Сменяя друг друга, дроны-заправщики делают полет дрона с токоприемником теоретически почти вечным — пока его компоненты работают.

После того, как команда научила дроны-заправщики метко и мягко приземляться, они увеличили время большого дрона в воздухе в пять раз — с 12 минут до часа.

Особенно этот подход актуален для военных — например, для продления миссии дрона-наблюдателя, а также для фотосъемки и картографирования с высоты. В некоторых случаях проще заменить один дрон с камерой другим полноценным дроном, но если на нем установлено уникальное оборудование, подход с дозаправкой может быть востребован.

На следующем этапе инженеры будут учиться полноценной дозаправке в воздухе — на свежем воздухе и в условиях, когда главный дрон продолжает движение.