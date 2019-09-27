Американцы создали летающие зарядки для дронов (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В США разработали летающую зарядную станцию для дронов. Разработчики надеются, что теперь не нужно делать сложный выбор между весом батарей и временем, которое дрон может провести в воздухе.
Система-прототип состоит из большого дрона весом 820 граммов, у которого очень скромная батарея — 2,2 А*ч. Ее хватает лишь на 12 минут полета. Однако это не все: на дроне сверху укреплена “воронка” зарядной станции. И поддерживают его в воздухе небольшие дроны-заправщики. У них батарея всего на 0,8 А*ч, а также дополнительный груз — батарея для зарядки на 1,5 А*ч.
Скромного аккумулятора хватает только на то, чтобы подняться в воздух к большому дрону и сесть на него сверху, запитав его от зарядной батареи. Вот как это выглядит:
Каждая летающая батарея продлевает время нахождения большого дрона примерно на пять минут. Сменяя друг друга, дроны-заправщики делают полет дрона с токоприемником теоретически почти вечным — пока его компоненты работают.
После того, как команда научила дроны-заправщики метко и мягко приземляться, они увеличили время большого дрона в воздухе в пять раз — с 12 минут до часа.
Особенно этот подход актуален для военных — например, для продления миссии дрона-наблюдателя, а также для фотосъемки и картографирования с высоты. В некоторых случаях проще заменить один дрон с камерой другим полноценным дроном, но если на нем установлено уникальное оборудование, подход с дозаправкой может быть востребован.
На следующем этапе инженеры будут учиться полноценной дозаправке в воздухе — на свежем воздухе и в условиях, когда главный дрон продолжает движение.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Rozetka готовится остановить бизнесВчера, 10:46 - 10560 27
В Кабмине взяли курс на создание 1 млн рабочих мест и роста ВВП на 40%Вчера, 13:05 - 1668 12
"Каждая третья гривна": премьер напомнил о рекордных долгах УкраиныВчера, 14:58 - 2079 6
Кабмин планирует запретить банковские переводы без открытия счетаВчера, 16:01 - 2095 4
Через полгода предприниматели смогут проводить РРО через смартфон - налоговаяВчера, 08:33 - 2523 4
Rozetka готовится остановить бизнесВчера, 10:46 - 10560 27
“Округление” в чеке: Нацбанк объяснил, как это будет работать (инфографика)Вчера, 09:05 - 2834
Через полгода предприниматели смогут проводить РРО через смартфон - налоговаяВчера, 08:33 - 2523 4
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 12:00 - 2188
Кабмин планирует запретить банковские переводы без открытия счетаВчера, 16:01 - 2095 4
Маск официально представил космический корабль StarshipВчера, 11:10 - 312
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 660
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1303
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1983
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2651