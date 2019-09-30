Xiaomi выпустила необычный powerbank

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Китайский бренд Xiaomi пополнил линейку пауэрбанков, выпустив новый универсальный гаджет.
Этот прибор совмещает в себе сразу три устройства – блок питания на 18 Вт, зарядное устройство и розетку. Основное отличие данного устройства от пауэрбанков заключается в том, что прибор может работать в режиме блока питания и к нему можно подключить различные электроприборы.
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Зарядное устройство имеет три порта – USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и два порта USB-A. В столь компактном гаджете установлен аккумулятор емкостью 5000 mAh, который прекрасно подойдет для зарядки вашего смартфона.
Корпус гаджета выполнен в минималистическом дизайне в черном цвете, что не свойственно для продукции Xiaomi, обычно производитель отдает предпочтение белому цвету в своих гаджетах. Корпус прибора изготовлен из металла с матовым покрытием, в верхней части которого расположены индикаторы уровня заряда аккумулятора.
Производитель позаботился о безопасности владельцев устройства, оснастив встроенную в прибор розетку защитой от поражения электрическим током и перегрузки по мощности. Стоимость зарядного устройства составляет 22 доллара. На данный момент нет информации о старте продаж.
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