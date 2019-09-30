Мировые цены на продовольствие за год выросли более чем на 3%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) в сентябре 2019 года вырос по сравнению с сентябрем прошлого года на 3,3% до 170 пунктов.
Об этом сообщается на сайте организации.
При этом по сравнению с августом текущего года цены остались примерно на том же уровне.
Как отметили в ФАО, в сентябре резко упали цены на сахар, однако это падение было почти полностью компенсировано ростом цен на растительные масла и мясо. Индекс цен на молочную продукцию снизился незначительно, а индекс по зерновым оставался стабильным.
В сентябре среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило 157,6 пункта, что практически соответствует показателю августа и на 3,9% (6,4 пункта) ниже показателя сентября 2018 года.
Однако динамика цен основных зерновых культур была разнонаправленной. Цены на пшеницу в сентябре повысились в условиях активной торговли, хотя они по-прежнему были значительно ниже (на 11%) цен того же периода прошлого года, чему способствовали в целом оптимистические прогнозы предложения. Котировки кукурузы, напротив, снизились по сравнению с прошлым месяцем, поскольку мировые цены продолжали падать под влиянием больших объемов экспортного предложения со стороны стран-экспортеров как Южного, так и Северного полушария, подчеркнули эксперты ФАО.
Индекс продовольственных цен ФАО – это показатель изменения за месяц международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров (зерновые, растительные масла, молочную продукцию, мясо и сахар). Индекс рассчитывается на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, взвешенных с учетом среднего показателя доли каждой группы в экспорте.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пару тысяч за наклейку: автоюрист оценил идею вернуть обязательный техосмотрВчера, 07:30 - 2885 6
В Киеве появились автоугонщики по методу «деньги под дворниками»Вчера, 05:39 - 4383 5
Министр озвучила сроки старта отопительного сезонаПозавчера, 19:22 - 4517 4
Как оформить субсидию онлайн (инфографика)03.10.2019, 19:02 - 924 3
Сколько должен работать украинец, чтобы купить смартфон (инфографика)Позавчера, 21:03 - 3467 2
Украинцам изменили минимальный пенсионный возраст - решение КСВчера, 12:07 - 134776
Что нужно делать, чтобы получить субсидию по новым правиламВчера, 08:10 - 12748
Пару тысяч за наклейку: автоюрист оценил идею вернуть обязательный техосмотрВчера, 07:30 - 2885 6
В НБУ сообщили, имеет ли право банк передавать долг физлица коллектору без предупрежденияВчера, 14:01 - 2064
Когда в Украине прожиточный минимум будет 4 тысячи — версия ГончарукаВчера, 10:13 - 1553 1
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)Позавчера, 12:10 - 608
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1441
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1349
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 2554
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2844