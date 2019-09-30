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Мировые цены на продовольствие за год выросли более чем на 3%

Мировые цены на продовольствие за год выросли более чем на 3%

Индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) в сентябре 2019 года вырос по сравнению с сентябрем прошлого года на 3,3% до 170 пунктов.

Об этом сообщается на сайте организации.

При этом по сравнению с августом текущего года цены остались примерно на том же уровне.

Как отметили в ФАО, в сентябре резко упали цены на сахар, однако это падение было почти полностью компенсировано ростом цен на растительные масла и мясо. Индекс цен на молочную продукцию снизился незначительно, а индекс по зерновым оставался стабильным.

В сентябре среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило 157,6 пункта, что практически соответствует показателю августа и на 3,9% (6,4 пункта) ниже показателя сентября 2018 года.

Однако динамика цен основных зерновых культур была разнонаправленной. Цены на пшеницу в сентябре повысились в условиях активной торговли, хотя они по-прежнему были значительно ниже (на 11%) цен того же периода прошлого года, чему способствовали в целом оптимистические прогнозы предложения. Котировки кукурузы, напротив, снизились по сравнению с прошлым месяцем, поскольку мировые цены продолжали падать под влиянием больших объемов экспортного предложения со стороны стран-экспортеров как Южного, так и Северного полушария, подчеркнули эксперты ФАО.

Индекс продовольственных цен ФАО – это показатель изменения за месяц международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров (зерновые, растительные масла, молочную продукцию, мясо и сахар). Индекс рассчитывается на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, взвешенных с учетом среднего показателя доли каждой группы в экспорте.

По материалам РБК-Украина
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