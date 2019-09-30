Garmin представила "шпионские" часы (видео)

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Компания Garmin представила новое пополнение линейки спортивных “умных” часов Garmin MARQ Commander.
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Часы выполнены из премиальных материалов. Корпус — из титана со специальным покрытием, а дисплей защищён сапфировым стеклом. Ремешки состоят из нейлона и силикона (в зависимости от предпочтений пользователя). Оба ремешка подходят для запястий с окружностью от 135 до 213 мм. Часы получили специальную кнопку для стирания памяти. Также есть режим Stealth Mode, который отключает беспроводные соединения и прекращает запись и выдачу данных GPS.
Garmin MARQ Commander получили 1,2-дюймовый сенсорный экран с разрешением 240х240 пикселей, 32 ГБ флэш-памяти, модуль GPS, барометр, акселерометр и термометр. Помимо навигации, даты и времени, часы также отслеживают различную фитнес-информацию, включая пройденные шаги и дистанцию, сожжённые калории.
Точная ёмкость аккумулятора не названа, но заявлено время автономной работы в течение 12 дней с отключенным GPS. Часы защищены от воды на уровне 10 ATM. Также они совместимы с Android и iOS, записанная информация может синхронизироваться со смартфоном.
Garmin MARQ Commander предлагаются по цене 1950 долларов.
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