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Украина впервые продала свои облигации через платформу Bloomberg (инфографика)

Украина впервые продала свои облигации через платформу Bloomberg (инфографика)

Министерство финансов Украины провело первый аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через систему Bloomberg.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина в Facebook.

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“Рады сообщить, что первый аукцион ОВГЗ успешно проведен через платформу Bloomberg!” – говорится в сообщении.

Также отметили, что на аукционах ОВГЗ Минфин привлек 77,2 млн гривен, большую часть из которых составили поступления от 2-летних ОВГЗ.

Министерство финансов сообщило ставки доходности по размещению ОВГЗ, которые составили 5,75% – по 3-месячным ОВГЗ (снижение на 25 базисных пунктов, 15,09% – по 1-летним ОВГЗ и 15,36% – по 2-летним ОВГЗ (снижение на 14 бп).

По материалам Finance.UA
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