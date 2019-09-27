Украина впервые продала свои облигации через платформу Bloomberg (инфографика)

Министерство финансов Украины провело первый аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через систему Bloomberg.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина в Facebook.

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“Рады сообщить, что первый аукцион ОВГЗ успешно проведен через платформу Bloomberg!” – говорится в сообщении.

Также отметили, что на аукционах ОВГЗ Минфин привлек 77,2 млн гривен, большую часть из которых составили поступления от 2-летних ОВГЗ.

Министерство финансов сообщило ставки доходности по размещению ОВГЗ, которые составили 5,75% – по 3-месячным ОВГЗ (снижение на 25 базисных пунктов, 15,09% – по 1-летним ОВГЗ и 15,36% – по 2-летним ОВГЗ (снижение на 14 бп).