Австралийский шат потратит 60 млн долларов на скрытые дорожные камеры

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Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс потратят около 60 млн долларов на организацию новой системы скрытых дорожных камер для борьбы с водителями со смартфонами.
Об этом сообщает издание Fast Company.
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С помощью комплексов будут штрафовать водителей, пользующихся мобильными телефонами во время езды.
Службы штата уже установили на дорогах систему из 45 замаскированных комплексов нового типа – как стационарных, так и мобильных. Каждое из устройств состоит из двух камер и компьютера. Первая камера фиксирует номер автомобиля, тогда как вторая следит за лицом водителя. Если система распознает автомобилиста с мобильным гаджетом в руках, то ему будет выписан штраф в размере 235 долларов за невнимательное вождение.
Глава местного министерства транспорта Эндрю Констанс отметил, что правительство не имеет целью собрать побольше штрафов с населения. Задача состоит в том, чтобы донести водителям, что они могут быть оштрафованы за невнимание во время езды в любое время.
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