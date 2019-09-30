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Австралийский шат потратит 60 млн долларов на скрытые дорожные камеры

Австралийский шат потратит 60 млн долларов на скрытые дорожные камеры

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс потратят около 60 млн долларов на организацию новой системы скрытых дорожных камер для борьбы с водителями со смартфонами.

Об этом сообщает издание Fast Company.

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С помощью комплексов будут штрафовать водителей, пользующихся мобильными телефонами во время езды.

Службы штата уже установили на дорогах систему из 45 замаскированных комплексов нового типа – как стационарных, так и мобильных. Каждое из устройств состоит из двух камер и компьютера. Первая камера фиксирует номер автомобиля, тогда как вторая следит за лицом водителя. Если система распознает автомобилиста с мобильным гаджетом в руках, то ему будет выписан штраф в размере 235 долларов за невнимательное вождение.

Глава местного министерства транспорта Эндрю Констанс отметил, что правительство не имеет целью собрать побольше штрафов с населения. Задача состоит в том, чтобы донести водителям, что они могут быть оштрафованы за невнимание во время езды в любое время.

По материалам MMR
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