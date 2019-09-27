Словенская Adria Airways объявила о банкротстве

Авиакомпания Adria Airways, имеющая 58-летнюю историю, объявила о своем банкротстве.

Об этом свидетельствует информация словенского перевозчика.

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Компания, находившаяся в плачевном финансовом состоянии, так и не смогла найти потенциального инвестора. Поэтому вчера, 30 сентября, во второй половине дня официально было объявлено о банкротстве авиаперевозчика.

“Процедура банкротства была инициирована руководством компании из-за неплатежеспособности компании и основана на словенских финансовых операциях, процедурах неплатежеспособности и законе об обязательном роспуске, которые обязывают руководство компании, находящейся в положении Adria Airways, подать заявление о банкротстве.

У суда есть трехдневный, установленный законом, срок, в течение которого он принимает решение об открытии процедуры банкротства”, – говорится в официальном сообщении Adria Airways.

Компания объявила, что отменит все регулярные рейсы из-за начала процедуры банкротства.