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В Европе за месяц обанкротились сразу пять авиакомпаний

В Европе за месяц обанкротились сразу пять авиакомпаний

Словенская авиакомпания Adria Airways стала третьей за сутки и пятой с начала сентября обанкротившейся европейской авиакомпанией. Основанная в 1965 году, а с 2004 года входящая в союз Star Alliance, компания работала в основном на европейских направлениях, обслуживая до миллиона пассажиров в год.

Как известно, накануне вместе с банкротством британской туристической корпорации Thomas Cook о прекращении деятельности объявили две ее дочерние компании — Thomas Cook Airlines и Thomas Cook Airlines Scandinavia.

В начале сентября о банкротстве объявила вторая по величине французская авиакомпания Air Azur, а в конце прошлой недели за ней последовала французская бюджетная авиакомпания XL Airways.

По материалам Дело
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