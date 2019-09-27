Какие электронные сервисы Smart City уже действуют в Киеве - Кличко

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Все, что только начинает делать страна для внедрения «умных» технологий, Киев уже использует. Поэтому развитие системы smart city позволил ввести десятки электронных сервисов для жителей.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на Kyiv Smart City Forum 2019, сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.
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Единый электронный билет: более 50 миллионов поездок в общественном транспорте было оплачено единым электронным билетом, который начали внедрять в городе менее года назад.
«Карточка киевлянина»: ею пользуется почти 800 тысяч человек. Банковская карточка идентифицирует владельца и предоставляет ему возможность оплатить жилищно-коммунальные услуги без процентов, получить скидки на товары в супермаркетах, аптеках. А также позволяет льготникам бесплатно ездить в транспорте.
«Личный кабинет киевлянина» и KyivSmartCity: ими уже пользуется 75 тысяч киевлян, а приложение воплощает в себе концепцию города в смартфоне. В будущем киевляне смогут оплатить коммунальные услуги или, например, проголосовать за проект Общественного бюджета, кликнув в нужном разделе приложения.
Более половины пациентов записываются на прием к врачам дистанционно и не тратят времени на ожидание в очередях.
«200 тысяч детей устроили в детские сады онлайн. Электронные услуги Киева охватывают даже домашних любимцев: в Реестр домашних животных внесены данные о более тысячи кошек и собак», – сообщил Виталий Кличко.
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