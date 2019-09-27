0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 322 0

Всемирный банк: доход на душу населения в Украине очень низкий

Всемирный банк: доход на душу населения в Украине очень низкий

Доход на душу населения и производительность труда в Украине находятся на едва ли не самом низком уровне в регионе.

Об этом сообщается в обзоре Всемирного банка.

Читайте также: Правительство обещает финансово поддерживать тех, кто тратит более 15% доходов на коммуналку

“Доход на душу населения и производительность труда находятся едва ли не на самом низком в регионе уровне, при этом продолжается снижение численности населения”, – говорится в обзоре.

Отмечается, что в период с 1999 по 2017 год, когда в Украине формировался частный сектор, средний темп роста дохода на душу населения составлял 3,3% в год, тогда как средний показатель стран Содружества Независимых Государств составил 5,6%, а стран, не являющихся членами СНГ, – 3,6%.

“Экономические преобразования в Украине остаются незавершенными, и несмотря на то, что экономика несколько развилась, рост дохода на душу населения остается неустойчивым”, – добавили во Всемирном банке.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.