Рынок новых легковых авто вырос в сентябре

Спрос на новые машины на украинском рынке вырос на 6%. В сентябре этого года в Украине свою первую регистрацию прошли 7,2 тыс. новых легковых авто.

Об этом сообщает Укравтопром.

Самая популярная марка – RENAULT. В сентябре 1153 новых легковых авто этой марки пополнили украинский автопарк.

Второе место – TOYOTA , продано авто на 15% больше – до 1059 новых машин.

Третье место – KIA , спрос на автомобили которой увеличился на 43% до 624 шт.

Четвертое место – HYUNDAI – 477 новых авто и прирост на 17%.

Пятое место – SKODA – 403 машины (+8%).

ТОП-10 сентября: VOLKSWAGEN – 355 шт. (-29%); NISSAN – 348 шт. (-13%); SUZUKI – 253 шт. (-2%); BMW – 213 шт. (+14%); SEAT – 197 шт. (+286%).

Лидер месяца – KIA Sportage, свой выбор на этом компактном кроссовере в сентябре остановили 550 покупателей.

По итогам трех кварталов 2019 года, украинцы приобрели и поставили на учет 61,7 тыс. новых легковых автомобилей.