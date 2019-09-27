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Рынок новых легковых авто вырос в сентябре

Рынок новых легковых авто вырос в сентябре

Спрос на новые машины на украинском рынке вырос на 6%. В сентябре этого года в Украине свою первую регистрацию прошли 7,2 тыс. новых легковых авто.

Об этом сообщает Укравтопром.

Самая популярная маркаRENAULT. В сентябре 1153 новых легковых авто этой марки пополнили украинский автопарк.

  • Второе место – TOYOTA, продано авто на 15% больше – до 1059 новых машин.
  • Третье место – KIA, спрос на автомобили которой увеличился на 43% до 624 шт.
  • Четвертое место – HYUNDAI – 477 новых авто и прирост на 17%.
  • Пятое место – SKODA – 403 машины (+8%).

Карты для водителей

ТОП-10 сентября: VOLKSWAGEN – 355 шт. (-29%); NISSAN – 348 шт. (-13%); SUZUKI – 253 шт. (-2%); BMW – 213 шт. (+14%); SEAT – 197 шт. (+286%).

Лидер месяца – KIA Sportage, свой выбор на этом компактном кроссовере в сентябре остановили 550 покупателей.

По итогам трех кварталов 2019 года, украинцы приобрели и поставили на учет 61,7 тыс. новых легковых автомобилей.

По материалам Finance.UA
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