Рынок новых легковых авто вырос в сентябре

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Спрос на новые машины на украинском рынке вырос на 6%. В сентябре этого года в Украине свою первую регистрацию прошли 7,2 тыс. новых легковых авто.
Об этом сообщает Укравтопром.
Самая популярная марка – RENAULT. В сентябре 1153 новых легковых авто этой марки пополнили украинский автопарк.
ТОП-10 сентября: VOLKSWAGEN – 355 шт. (-29%); NISSAN – 348 шт. (-13%); SUZUKI – 253 шт. (-2%); BMW – 213 шт. (+14%); SEAT – 197 шт. (+286%).
Лидер месяца – KIA Sportage, свой выбор на этом компактном кроссовере в сентябре остановили 550 покупателей.
По итогам трех кварталов 2019 года, украинцы приобрели и поставили на учет 61,7 тыс. новых легковых автомобилей.
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