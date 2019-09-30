Какие страны ЕС импортируют больше всего кофе за год - Евростат

Страны ЕвропейскогоСсоюза в 2018 году импортировали свыше 3 миллионов тонн кофе из-за границы, что на 12% больше, чем 10 лет назад. Этот импорт стоил 7,8 млрд евро.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

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Большинство кофе, который импортируется из стран, не являющихся членами ЕС, поступало из двух стран: Бразилии (901 000 тонн или 29% от общего импорта ЕС) и Вьетнама (770 000 тонн, 25%).

Далее по объемам импорта идут Гондурас (228 000 тонн, 7%), Колумбия (173 000 тонн, 6%), Уганда (161 000 тонн, 5%), Индия (157 000 тонн, 5%), Перу (127 000 тонн, 4%) и Эфиопия (87 000 тонн, 3%).

Импортировали кофе в основном в Германию (1,1 млн тонн, или 36% от общего импорта) и Италию (587 000 тонн, 19%), далее идут Бельгия (277 000 тонн, 9%), Испания (260 000 тонн, 8%), Франция (220 000 тонн, 7%) и Великобритания (193 000 тонн, 6%).

В 2018 году в ЕС было произведено свыше 1,8 миллиона тонн кофе, что на 3% меньше, чем 10 лет назад. Производство кофе в ЕС стоило 10,5 млрд евро, и это было эквивалентно около 3,4 килограмма на жителя в 2018 году.

Среди стран-членов ЕС Германия произвела больше всего жареного кофе в 2018 году (551 000 тонн, или 31% от общего производства в ЕС), далее идут Италия (414 000 тонн, 23%), Франция (139 000 тонн, 8%), Испания и Нидерланды (каждая по 138 000 тонн, 8%), а также Швеция (91 000 тонн, 5%). В 2018 году эти шесть стран произвели 83% общего объема производства жареного кофе в ЕС.