Гончарук рассказал, как победить контрабанду

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Контрабанду можно победить только совместными силами правительства, СБУ и прокуратуры под координацией Президента Украины.
Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире “Свободы слова” на ICTV.
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“Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура, СБУ, силами Министерства финансов. Поэтому меня не удивляет, что в прошлом правительстве это было сделать гораздо сложнее. Я убежден в том, что нынешние руководители прокуратуры и Службы безопасности Украины качественно отличаются, моральными качествами, прежде всего, от тех людей, которые возглавляли эти органы до этого”, – сказал Гончарук.
Премьер выразил уверенность, что контрабанду можно будет побороть и прекратить только силами правительства, СБУ и прокуратуры – если сотрудничество этих органов будет обеспечено под координацией Президента и при его лидерстве.
Глава правительства добавил, что новая таможня только создается, поэтому нужно несколько недель, чтобы перезагрузить средний кадровый состав. Запустить этот обновленный орган, по его словам, можно приблизительно 1 ноября.
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