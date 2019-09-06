Сколько средств государство недополучает из-за контрабанды и оффшоров (исследование)

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Бюджет Украины ежегодно недополучает сотни миллиардов гривен из-за наличия в стране различных схем по уклонению от уплаты налогов и сборов. Наибольшие потери бюджет несет из-за контрабанды, оффшорных схем и выплаты зарплат в «конвертах».
Такие данные приводятся в исследовании Института социально-экономической трансформации и Центра социально-экономических исследований CASE-Ukraine.
Так, ежегодно контрабанда «стоит» бюджету около 63-93 млрд грн. Ее общие масштабы в Украине эксперты оценили в 209-311 млрд грн.
В исследовании говорится о том, что основная часть теневой экономики Украины сконцентрирована в крупном бизнесе, ведь именно крупные компании больше всего уклоняются от уплаты налогов, используя оффшорные и контрабандные схемы.
Из-за вывода средств в низконалоговые зоны бюджет ежегодно теряет до 36 млрд грн. Общий масштаб офшорных схем эксперты оценили в 120-200 млрд грн в год.
Из-за выплаты зарплат в «конвертах» (выплату неофициальной зарплаты, преимущественно наличными) в бюджет не поступают налоги и сборы в общем объеме, который может достигать 74 млрд грн ежегодно. При этом общие масштабы проблемы уклонения от уплаты налогов эксперты оценили в 50-200 млрд грн.
Также существенный ущерб бюджету наносит теневая аренда сельскохозяйственных земель (до 22 млрд грн в год), функционирование так называемых конвертационных центров (до 18 млрд грн в год) и манипуляции с налогом на добавленную стоимость (7-9 млрд грн ежегодно).
От использования ФЛП вместо найма сотрудника на работу бюджет ежегодно недополучает 4-7 млрд грн.
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