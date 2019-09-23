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Назначен новый глава МВФ

Назначен новый глава МВФ

Кристалина Георгиева возглавила Международный валютный фонд (МВФ).

Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что болгарка Георгиева была назначена главой МВФ в среду, 25 сентября. Ее избрали на 5 лет. До этого она занимала должность исполнительного директора Всемирного банка, а также была членом Еврокомиссии.

“Георгиева, которая станет первым в истории МВФ руководителем из страны с развивающейся экономикой, вступит в должность с 1 октября, говорится в сообщении фонда”, – говорится в сообщении.

До этого МВФ возглавляла Кристин Лагард, которая ушла в отставку 12 сентября.

По материалам НВ
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