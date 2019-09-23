Назначен новый глава МВФ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кристалина Георгиева возглавила Международный валютный фонд (МВФ).
Об этом сообщает Reuters.
Читайте также: НБУ и МВФ обсудили новую программу для Украины
Сообщается, что болгарка Георгиева была назначена главой МВФ в среду, 25 сентября. Ее избрали на 5 лет. До этого она занимала должность исполнительного директора Всемирного банка, а также была членом Еврокомиссии.
“Георгиева, которая станет первым в истории МВФ руководителем из страны с развивающейся экономикой, вступит в должность с 1 октября, говорится в сообщении фонда”, – говорится в сообщении.
До этого МВФ возглавляла Кристин Лагард, которая ушла в отставку 12 сентября.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионный фонд сообщил о количестве загрузок своего приложенияВчера, 10:11 - 4871 6
Экономист прогнозирует, когда и на сколько подорожает долларВчера, 19:44 - 3924 3
Бюджет недополучил 60 млрд грн из-за укрепления гривныВчера, 17:09 - 1799 3
У госслужащих изменится структура оплаты трудаВчера, 12:03 - 5068 3
Кабмин утвердил проект закона о рынке землиВчера, 15:03 - 814 2
У госслужащих изменится структура оплаты трудаВчера, 12:03 - 5068 3
Пенсионный фонд сообщил о количестве загрузок своего приложенияВчера, 10:11 - 4871 6
Межбанк: обвалится ли доллар ниже психологической отметкиВчера, 11:00 - 4562
JP Morgan изменил прогноз по курсу гривныВчера, 16:04 - 4234 1
Межбанк: доллар "взлетел"Вчера, 19:40 - 4132 1
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)Вчера, 15:10 - 291
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1312
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2430
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1270
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1870