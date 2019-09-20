НБУ и МВФ обсудили новую программу для Украины

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Члены совета Нацбанка обсудили с миссией МВФ новую программу сотрудничества, а также состояние денежно-кредитного рынка и банковской системы, совершенствование монетарной политики.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
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Глава совета НБУ Богдан Данилишин проинформировал собравшихся, что недавно Верховная Рада приняла основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу.
“В соответствии с ними, цели денежно-кредитной (монетарной) политики остаются неизменными, а Нацбанк может использовать все законодательно определенные средства денежно-кредитной политики”, – говорится в сообщении.
В НБУ отметили, что при снижении инфляционного давления и улучшении ожиданий НБУ будет смягчать монетарную политику, способствуя экономическому росту.
“Учетная ставка в реальном выражении будет постепенно снижаться в последующие годы до нейтрального уровня. Также учитывая улучшение инфляционных ожиданий, будут снижаться и номинальные процентные ставки банков”, – добавил регулятор.
В свою очередь, представители МВФ сообщили членам совета НБУ о разработке новой программы финансовой помощи и выразили намерение продолжить диалог в этом направлении.
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