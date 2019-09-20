0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 287 0

Israir запустила прямой рейс в Одессу

Israir запустила прямой рейс в Одессу

Израильская авиакомпания Israir вводит прямые рейсы с Тель-Авива в Одессу.

Читайте также: Названа пунктуальность украинских и иностранных авиакомпаний в августе 2019 года

График: рейс будет совершаться каждое воскресенье и четверг. Первый самолет отправится 21 ноября.

Цена на билеты: от $199. В стоимость входит ручная кладь, масса которой не превышает 8кг. Дополнительное место для багажа обойдется еще в $35 в одном направлении.

Отметим, стоимость перелета Israir ниже, чем на аналогичные рейсы МАУ и Sundor.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.