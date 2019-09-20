Israir запустила прямой рейс в Одессу

Израильская авиакомпания Israir вводит прямые рейсы с Тель-Авива в Одессу.

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График: рейс будет совершаться каждое воскресенье и четверг. Первый самолет отправится 21 ноября.

Цена на билеты: от $199. В стоимость входит ручная кладь, масса которой не превышает 8кг. Дополнительное место для багажа обойдется еще в $35 в одном направлении.

Отметим, стоимость перелета Israir ниже, чем на аналогичные рейсы МАУ и Sundor.