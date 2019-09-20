В Нацбанке назвали банки, которые зафиксировали убытки за 8 месяцев

По итогам января-августа Укрсоцбанк отчитывается о убытке 688 млн грн, Сбербанк – 138 млн грн, Кредит Днепр – 26 млн грн.

При этом Райффайзен Банк Аваль за указанный период декларирует прибыль 3,16 млрд грн, ПУМБ – 1,76 млрд грн, Альфа-Банк – 1,29 млрд грн, Проминвестбанк – 1,06 млрд грн.

По данным Нацбанка, на 01.09.2019 следующие банки нарушали норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (должно быть не более 25%):

Банк инвестиций и сбережений (128,56%),

Мегабанк (115,79%),

Первый инвестиционный банк (80,75%),

ПУМБ (63,12%),

(63,12%), Юнекс Банк (52,28%),

Мотор-Банк (40,54%),

Поликомбанк (34,05%),

Асвио Банк (26,7%),

Полтава-банк (26,12%).

Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (должно быть не более 25%) нарушали Индустриалбанк (47,42%), Проминвестбанк (44,48%), Кредит Днепр (32,07%), Мисто Банк (31 73%), Укрэксимбанк (27,9%).