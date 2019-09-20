0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 169 0

В Нацбанке назвали банки, которые зафиксировали убытки за 8 месяцев

В Нацбанке назвали банки, которые зафиксировали убытки за 8 месяцев

По итогам января-августа Укрсоцбанк отчитывается о убытке 688 млн грн, Сбербанк – 138 млн грн, Кредит Днепр – 26 млн грн.

При этом Райффайзен Банк Аваль за указанный период декларирует прибыль 3,16 млрд грн, ПУМБ – 1,76 млрд грн, Альфа-Банк – 1,29 млрд грн, Проминвестбанк – 1,06 млрд грн.

По данным Нацбанка, на 01.09.2019 следующие банки нарушали норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (должно быть не более 25%):

  • Банк инвестиций и сбережений (128,56%),
  • Мегабанк (115,79%),
  • Первый инвестиционный банк (80,75%),
  • ПУМБ (63,12%),
  • Юнекс Банк (52,28%),
  • Мотор-Банк (40,54%),
  • Поликомбанк (34,05%),
  • Асвио Банк (26,7%),
  • Полтава-банк (26,12%).

Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (должно быть не более 25%) нарушали Индустриалбанк (47,42%), Проминвестбанк (44,48%), Кредит Днепр (32,07%), Мисто Банк (31 73%), Укрэксимбанк (27,9%).

По материалам Finbalance
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.