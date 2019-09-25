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Сайты, распространяющие дезинформацию, ежегодно получают $235 млн за рекламу - исследования

Сайты, распространяющие дезинформацию, ежегодно получают $235 млн за рекламу - исследования

Рекламные агентства, работающие на известные бренды, ежегодно выплачивают около $235 млн не менее 20 000 сайтам, распространяющим дезинформацию.

Это следует из исследования британской некоммерческой организации, которая занимается составлением «Глобального индекса дезинформации» (The Global Disinformation Index, GDI), передает DW.

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В числе крупнейших компаний, которые были вовлечены в такие механизмы, – немецкая автомобилестроительная компания Audi, японская Honda, американская авиакомпания American Airlines и ритейлер канцелярских товаров OfficeMax, которая базируется в США.

Как отмечают авторы исследования, компании, вероятнее всего, не подозревают о том, кому они платят за интернет-рекламу. Это происходит из-за того, что большая часть онлайн-рекламы размещается автоматически, с задействованием специального программного обеспечения. Руководство компаний-заказчиков, как правило, не имеет информации о том, на каких конкретно сайтах может появиться их реклама. Они могут только получить сообщение о том, что рекламный материал был размещен рядом с «опасным для бренда» контентом.

По материалам Mind
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