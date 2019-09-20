Смартфоны с гибким экраном Galaxy Fold распродали за один день

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В начале сентября Samsung объявила о начале продаж смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в Южной Корее. Теперь же устройство, выход которого неоднократно откладывался, появилось в магазинах Европы. И, несмотря на прошлые неудачи, оказалось востребованным.
Смартфон был выпущен во Франции и Германии, а также в Великобритании и Сингапуре 18 сентября. Причём первая партия Galaxy Fold по предзаказам была распродана за один день. В Великобритании и Германии Samsung продаёт 5G-версию устройства, а во Франции и Сингапуре — 4G-версию.
Приобрести смартфон люди могут в магазине Samsung Experience Stores. В этих странах Galaxy Fold, кстати, стоит больше, чем в Корее. В Германии, например, его можно купить за 2100 евро.
Сколько именно аппаратов было реализовано, компания не раскрывает. Известно только, что меньше, чем в Корее. Там Samsung распродала около 4000 устройств в первый день предварительных продаж, и ещё 20 000 — во второй.
Компания планирует запустить продажи Galaxy Fold в США в конце сентября.
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