Смартфоны с гибким экраном Galaxy Fold распродали за один день

В начале сентября Samsung объявила о начале продаж смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в Южной Корее. Теперь же устройство, выход которого неоднократно откладывался, появилось в магазинах Европы. И, несмотря на прошлые неудачи, оказалось востребованным.

Смартфон был выпущен во Франции и Германии, а также в Великобритании и Сингапуре 18 сентября. Причём первая партия Galaxy Fold по предзаказам была распродана за один день. В Великобритании и Германии Samsung продаёт 5G-версию устройства, а во Франции и Сингапуре — 4G-версию.

Приобрести смартфон люди могут в магазине Samsung Experience Stores. В этих странах Galaxy Fold, кстати, стоит больше, чем в Корее. В Германии, например, его можно купить за 2100 евро.

Сколько именно аппаратов было реализовано, компания не раскрывает. Известно только, что меньше, чем в Корее. Там Samsung распродала около 4000 устройств в первый день предварительных продаж, и ещё 20 000 — во второй.

Компания планирует запустить продажи Galaxy Fold в США в конце сентября.